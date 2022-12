Wahllisten für den Landrat – Vom «Superstar»-Kandidaten bis zum VR-Preesi Der Andrang ist gross: 618 Kandidatinnen und Kandidaten wollen im Februar in den 90-köpfigen Landrat gewählt werden. 78 Bisherige verteidigen ihr Mandat. Thomas Dähler

Wenns nicht um einen Gemeinderatsposten in einer kleinen Oberbaselbieter Gemeinde geht, ist im Baselbiet nichts von Politverdrossenheit spürbar. Die Parteien treten in den Baselbieter Wahlbezirken fast durchwegs mit vollen Listen zu den kantonalen Parlamentswahlen an. Auch der Umstand, dass nur gerade zwölf amtierende Landräte ihren Sessel freigeben, hindert die über 600 Kandidierenden nicht daran, ihren Anspruch auf ein Mandat anzumelden. Am Montag um 17 Uhr war Meldeschluss.