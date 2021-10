Endlich Herbstmesse in Basel – Vom Ski-Lift bis zu The Burner – die Bahnen im BaZ-Test Wo kommen die Kinder zu ihrem Spass? Wo holt man sich den besten Adrenalin-Kick? Das sind sechs Attraktionen auf der Herbschtmäss, die man nicht verpassen darf. Andrea Schuhmacher

Endlich ist sie wieder da: Die traditionelle Basler Herbstmesse feiert nach dem Corona-bedingten Ausfall im 2020 mit einem Jahr Verspätung ihr 550. Jubiläum. Foto: Pino Covino

An diesem Samstag darf man wieder Kind sein. Nicht nur, weil der Securitas-Mitarbeiter die BaZ-Redaktorin bei der Bändeli-Vergabe tatsächlich fragt: «Sind Sie schon 17 Jahre alt?» Sondern weil endlich wieder Herbschtmäss ist. Da gönnen sich die Baslerinnen und Basler – und auch Touristen – ein paar Runden auf den eigens errichteten bunten Bahnen. Nach einjähriger Pause fragte sich der eine oder die andere: Sind die Lieblinge wieder da? Wie viele Bahnen kann man meistern, ohne dass einem schlecht wird? Die Voraussetzungen für einen prächtigen Tag sind gut: Der Himmel ist strahlend blau, und es liegt so etwas wie Lebensfreude in der Luft (Lesen Sie hier den Leitartikel zu mehr Optimismus). Los gehts!