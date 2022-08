Event-Übersicht Region Basel – Vom Schwingfest über das Filmfestival bis zur Zionistenfeier Das letzte Wochenende im August gleicht einer Flut aus Veranstaltungen. Hier finden Sie eine Übersicht über die siebzehn Events, die innert vier Tagen in Basel stattfinden. Seraina Graf

Das Klosterbergfest ist bekannt für seine exotischen Drinks. Foto: Florian Bärtschiger

Langweilig wird es am kommenden Wochenende in Basel nicht: Von Freitag bis Sonntag finden siebzehn Anlässe in der Region statt. Sie unterscheiden sich nicht nur in Bezug auf die erwartete Besucherzahl, sondern auch die thematischen Ausrichtungen sind äusserst divers.