Herausforderung Elektroschrott – Vom Schrott elektrisiert Global wächst der Berg aus elektronischem Abfall rasant an, wie ein Bericht zeigt. Viele wertvolle Rohstoffe gehen verloren, Gesundheit und Umwelt leiden. Wie man versucht, die Probleme in den Griff zu bekommen. Joachim Laukenmann

In Ghana wirft ein Junge einen Fernseher mehrere Male auf den Boden, um an das Metall zu kommen. Im Hintergrund werden Reifen verbrannt. Kai Löffelbein

Der Berg aus Elektroschrott wächst – weltweit. Das zeigt der kürzlich erschienene «Global E-Waste Monitor 2020», herausgegeben vom Global E-Waste Statistics Partnership, an dem unter anderem die Universität der Vereinten Nationen und das Umweltprogramm der Vereinten Nationen beteiligt sind. Demnach ist die Menge an Elektroschrott in den letzten fünf Jahren um 21 Prozent angestiegen. 2019 fiel global eine Rekordmenge von 53,6 Millionen Tonnen Elektroabfall an. Das entspricht dem Gewicht von 350 Kreuzfahrtschiffen von der Grösse einer Queen Mary 2.