Klinik Schützen in Rheinfelden – Vom Scherbenhaufen zum Prunkbau Zwei Jahre Verzögerung beim Umbau, mehrere Millionen Franken vorläufig verloren – der Umbau der Klinik Schützen kostete Nerven, das Ergebnis jedoch kann sich sehen lassen. Franziska Laur

Rheinfeldens Stadtpräsident Franco Mazzi (r.) spricht vor dem neuen Bau zu den vielen Gästen. Foto: Markus Raub

Die Liegenschaften der Klinik Schützen in Rheinfelden strahlen in neuem Glanz. Der Garten präsentiert sich offen und elegant, die Lobby ist eine Augenweide in vornehmem Weinrot, die Zimmer in gedeckten Farben, gediegen und freundlich. Was lange währt, ist endlich gut.