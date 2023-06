Das Wohl des Kindes muss immer Vorrang haben: Kinder während des Schulunterrichts im Bundesasylzentrum Embrach. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Es ist schwer vorstellbar, was ein Kind erlebt haben muss, damit es sich dazu entscheidet, sich allein auf den Weg in ein anderes Land zu machen. Ohne seine Eltern, ohne Schutz durch eine erwachsene Person. Immer mehr unbegleitete Minderjährige kommen in der Schweiz an, um Asyl zu ersuchen. Im letzten Jahr waren es 2700 Kinder, das sind so viele wie nie zuvor. Sie sind erschöpft, traumatisiert und haben teilweise schwere Schicksalsschläge erlebt. Es ist deshalb entscheidend, dass ihnen ein uneingeschränkter Zugang zu ihren Rechten gewährt wird und sie eine Betreuung erhalten, die ihren Bedürfnissen entspricht. Das ist in der Schweiz nicht immer der Fall.

Die Kinder, die als unbegleitete minderjährige Asylsuchende in die Schweiz kommen, wurden bei ihrer Abreise oder auch während ihrer schwierigen und mit Sicherheitsrisiken verbundenen Reise von einem Erwachsenen getrennt, der auf sie hätte aufpassen können. Die meisten Kinder sind vor Krieg geflohen, sie suchen Schutz vor Ausbeutung oder versuchen, einem missbräuchlichen Umfeld zu entkommen. Auf ihrer gesamten Migrationsroute sind sie auf sich allein gestellt und oftmals gefährlichen und gewaltsamen Situationen ausgesetzt. Sie kennen Sorgen, die kein Kind kennen sollte.

Haft – das bedeutet Angst und Unsicherheit für Kinder, deren psychische Gesundheit bereits geschwächt ist.

Auch wenn die Gründe für ihre Migration vielfältig sind, betont die Tatsache, dass es sich um Kinder handelt, die Notwendigkeit, sie in Übereinstimmung mit der Kinderrechtskonvention und den Gesetzen unseres Landes zu schützen. Aufgrund ihrer Verletzlichkeit haben Kinder besondere Rechte. Bei jeglichen Entscheidungen, die sie betreffen, hat das Wohl des Kindes Vorrang – dies ist ein nicht verhandelbares Prinzip. Die Rechte von Kindern umfassen ausserdem unter anderem den Zugang zu Bildung, das Recht, in einem sicheren Umfeld aufzuwachsen, und vor allem auch das Recht, sich frei zu bewegen.

Sind langwierige Prozesse und administrative Inhaftierungen, wie sie in der Schweiz vorkommen, tatsächlich im Interesse eines Kindes? Wohl kaum. Trotzdem wurden in der Schweiz im Jahr 2022 laut dem Staatssekretariat für Migration 35 unbegleitete Minderjährige in Administrativhaft genommen. Haft – das bedeutet Angst und Unsicherheit für Kinder, deren psychische Gesundheit bereits geschwächt ist.

Der Schutz von migrierenden, geflüchteten und auch abgewiesenen Kindern muss in der Schweiz unbedingt verstärkt werden. Migration ist kein Verbrechen. Es gibt Alternativen zur Inhaftierung, die weitere Traumata der Kinder verhindern können. Alternativen, die ihre Würde und ihre Rechte besser respektieren. Das Wohl des Kindes muss unbedingt Priorität haben. Denn ein Kind muss als solches behandelt werden, ganz egal, wie sein Lebensweg aussieht und wo auf der Welt es sich befindet.

Fehler gefunden?Jetzt melden.