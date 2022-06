Porträt eines Art-Basel-Insiders – Vom Pelzhändler zum Luxus-Galeristen Robert Landau kam vor 30 Jahren auf persönliche Einladung von Art-Gründer Ernst Beyeler nach Basel. Seither lässt er keine Art aus, denn sie bleibe die wichtigste Kunstmesse der Welt. Simon Erlanger

Der Picasso im Hintergrund – «Les Dormeurs» von 1965 – ist unverkäuflich. Der Stand des kanadischen, in der Schweiz wohnhaften Galeristen Robert Landau gleicht einem Museum der Kunst der klassischen Moderne. Foto: Pino Covino

Er ist froh, wieder in Basel zu sein. Der Basler Termin im Juni ist für Galerist Robert Landau Pflicht – und das seit Jahrzehnten: «Die Art Basel ist die Mutter aller Kunstmessen», sagt der 83 Jahre alte Kunsthändler. Wie vor der Pandemie empfängt der elegant gekleidete Gentleman in seinem dicht mit Kunstwerken gefüllten Stand in der Rundhalle der Messe Basel Kunden, Freunde und kunstbeflissene Besucher.