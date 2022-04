Quartierkulturtag im St. Johann – Vom Origami in der Beiz bis zur Akrobatiknummer im Foodyblutt Im Santihans öffnen am Freitag 18 Institutionen – von der Beiz bis zum Männerbüro – ihre Türen. Zwischen 17 und 22 Uhr gibt es dabei unterschiedlichste kulturelle Beiträge zu sehen. Wir stellen eine kleine Auswahl vor. Dominik Heitz Julia Gisi

Handwerkliche Herausforderung

Foto: ZUM

Korb flechten, Gärten gestalten oder etwas Neues aus Veloteilen kreieren: Im Fuxbau an der Vogesenstrasse 140 kann man am Freitag durchaus handwerklich tätig werden. Ab 17 Uhr bieten dort gleich mehrere Ateliers Workshops an – im Geschäft Velo Willi lernt man zum Beispiel, wie sich aus alten Veloschläuchen einfache Spanngurte mit Haken herstellen lassen. Colin Gschwend von Krautkleid gibt ausserdem im Hinterhof des Gebäudes Tipps, wie man seine Pflanzen am besten umtopft oder wie all jene mit grünem Daumen ihre Gärten optimieren können. Und nach getaner Arbeit beim Körbeflechten kann man sich dann an einem Kaffeemobil verpflegen.

DJs und anatolische Küche

Quelle: Instagram @jele.cafe

In dem kleinen, aber feinen Quartiercafé Jêle an der Ecke Mülhauserstrasse/Davidsbodenstrasse will Besitzer Cêlal Düzgün am heutigen Freitag vor allem junge Gäste ansprechen. So kommt es auch, dass hier die zwei jungen DJs Sofie Tobler und Valentin Maler Elektromusik auflegen und den Anwesenden zeigen, wie ihr Metier funktioniert – und wie man die Menschen zum Tanzen bringt. Nicht auf den Platten-, sondern auf den gewöhnlichen Teller kommt im Jêle Café übrigens anatolisches Essen: zum Beispiel gefüllte Fladenbrote namens Gözleme. Auch für Cocktails oder Bier ist gesorgt.

Akrobatik und Klarinettenklang

Illustration: Jenny Grandjean

Der Laden Foodyblutt an der Mittleren Strasse 82 verkauft zwar unverpackte Lebensmittel, doch die Künstlerinnen und Künstler, die hier am Quartierkulturtag auftreten, sind deswegen noch lange nicht nackt: Roswitha Zwahlen, diplomierte Bewegungspädagogin und seit 15 Jahren im Zirkusbereich tätig, hat zusammen mit ihrer Schwester Odilie eine Akrobatiknummer einstudiert. Abgelöst wird das Duo jeweils von einem Klarinettenquartett unter der Leitung von Bassklarinettist Urs Rosemann.

Setzlinge und Kräutercocktails

Quelle: @jane_basel

Im Laden für urbane Gärtner, dem Jane an der Ryffstrasse 31, verkaufen Scarlet Allenspach, Valérie Ziegler und Leslie Vogel am Freitag ihre saisonalen Setzlinge. An einem kleinen Degustationsstand lassen sich einige Pflanzen zudem auch in flüssiger Form, als Kräutercocktails, verkosten. Für elektromusikalische Unterhaltung sorgt ab 21 Uhr Delphi: Es ist das Soloprojekt der Basler Avantgarde-Musikerin Anna Aaron.

Gestalten durch Falten

Foto: FEM

In der Bierstube Zum Bierjohann an der Elsässerstrasse 17 fliesst – wie könnte es auch anders sein – das Bier, und zwar aus 18 Zapfhähnen. Doch neben Bier spielt auch Papier eine Rolle: Stefan Kurt Scherer führt Interessierte in die Kunst des japanischen Papierfaltens namens Origami ein. Ausgehend von einem zumeist quadratischen Blatt Papier zeigt er, wie durch Falten zwei- oder dreidimensionale Objekte wie Tiere, Papierflieger, Gegenstände und geometrische Körper entstehen können.

