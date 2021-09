Im Fokus: Tomas Tavares – Vom Notnagel zum Stammspieler? Der 20-jährige Portugiese Tomas Tavares wird auch gegen Kairat Almaty auf der linken Abwehrseite spielen, während Raoul Petretta verletzt ausfällt. Tilman Pauls

Tomas Tavares im Zweikampf mit Moritz Leitner vom FC Zürich beim Klassiker am letzten Sonntag. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Am Sonntag rutschte Tomas Tavares kurz vor dem Klassiker gegen den FC Zürich noch in die Startformation des FC Basel. Raoul Petretta hatte sich beim Aufwärmen verletzt und Tavares war – auch wenn das vielleicht etwas gemein klingt – der Notnagel. Doch der 20-Jährige machte seine Sache gut und bekommt nun vor dem nächsten Einsatz etwas mehr Vorbereitungszeit. Schon am Mittwoch bestätigte Patrick Rahmen, dass Tavares auch gegen Almaty spielen wird. «Er hat am Sonntag ein gutes Spiel gemacht, besonders wenn man den Umstand betrachtet, dass er kurzfristig einspringen musste», sagt der FCB-Trainer.

Weiter nach der Werbung

Tavares ist am letzten Tag der Transferperiode von Benfica Lissabon zum FCB gewechselt, leihweise. Und er ist in seiner Entwicklung schon etwas weiter als beispielsweise Joelson Fernandes, der zweite Portugiese, den die Basler verpflichtet haben. «Man merkt, dass er in Portugal schon einige Einsätze in der höchsten Liga hatte und auch schon in der Champions League gespielt hat», sagt Rahmen. Man kann also davon ausgehen, dass bei Tomas Tavares vor dem Spiel gegen Almaty nicht die grosse Nervosität ausbrechen wird.

Und wer weiss, vielleicht kann der 20-Jährige die Chance nutzen und weiss künftig immer schon im Vorfeld, dass er auf der linken Abwehrseite gesetzt sein wird.

Die voraussichtlichen Aufstellungen. Foto: BaZ

