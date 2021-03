Man soll auch in Zukunft am Morgen noch eine Zeitung aus Papier in den Händen halten können. Foto: Roland Schmid

Ältere Zeitungsleserinnen erinnern sich an die Zeit, als es ein Morgen- und ein Abendblatt der «Basler Nachrichten» und der «National-Zeitung» gab. Das «Volksblatt», die AZ, die «Riehener Zeitung», die «Basler Woche», der «Baslerstab» mit einer Auflage von 150’000 Exemplaren und der «Doppelstab» rundeten das Basler Zeitungsangebot ab. Die legendären Zeitungsverkäufer standen am Bahnhof, am Aeschenplatz und am Rheinsprung und priesen ihr Blatt mit den Schlagzeilen laut an. Zeitungsverlage und -druckereien waren bedeutende Arbeitgeber.

Heute ist es anders. Einige Printmedien sind verschwunden. Fusionen wurden nötig, weil die Ausgaben für Produktion und Verteilung angestiegen und die Einnahmen aus Inseraten und Abonnementen eingebrochen sind. Gratiszeitungen und elektronische Medien sind mitursächlich für die negative Entwicklung der gedruckten Medien.