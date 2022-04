Einkehren: Chez Georges in Grellingen – Vom Minigolf zum Rindstatar Seit 35 Jahren lädt das Chez Georges zum Mahl. Bei etwas Jagdglück kann sich der Gast von Wildspezialitäten aus dem einheimischen Jagdrevier verwöhnen lassen. Heiner Oberer

Im Chez Georges gibt es nicht nur während der Jagdsaison Feines – zubereitet von Küchenchef Dirk Smits und serviert von Marina Moor. Foto: Pino Covino

«Brääglede» (Gebratenes). So lautet der überlieferte Beiname der Grellinger. Und was passt besser zu einer «Brägglede» oder eben Gebratenem als der Besuch eines Restaurants? Wir sind zu Besuch im Restaurant Chez Georges in Grellingen. Die rund 1900 Einwohner zählende Gemeinde liegt im unteren Laufental an der Eisenbahnstrecke Basel–Delsberg und gehört seit 1994 zum Kanton Baselland. Zwar gibt es keine urkundliche Erwähnung, aber man nimmt an, dass «Grello», ein alemannischer Sippenführer, dem Dorf den Namen gab.