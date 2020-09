Mimpfeli – Vom Meraner Maskenball und Sissis Sprühmund… Natürlich ist es nicht dasselbe. Wird es lange Zeit auch nicht mehr sein. Wir feiern den Maskenball des Jahrhunderts. -minu

«DIESE BLAUEN GRÄUEL KOMMEN MIR NICHT AN DIE OHREN!», hat Innocent vor der Abreise seine einbetonierte Alterssturheit zelebriert. «Sie machen mir Abstehohren. Und wenn schon, dann nicht blau. Blau macht mich alt!» Also habe ich ihm nette Mundschützer schneidern lassen. In Dottergelb. Mit Daisy Duck. Vielen bunten Smileys. Und ein ganz besonders schickes, wo mit Silberfäden «ABER HALLO!» gestickt worden war (BLATTSTICH!).