«Zieh einen Shawl an!» «Weshalb?» Die Schlüsselblumen sind geeist – der Weg frostweiss. April eben! Deshalb: «Ohne Tuch wirst du dich erkälten.» «ICH ZIEHE K E I N E N Shawl an!»

Durchatmen. Auf 50 zählen. Dann: «Du darfst nicht krank werden, mein Ein und Alles!» «DEIN G E D Ü D E L MACHT MICH KRANK! Und nenn mich nicht ‹EIN UND ALLES›. Die Leute denken ja, du spinnst!» Pause.

Ich hole das dünne Halstuch mit der ganz speziellen Wolle. Wir haben die Kostbarkeit vor vielen Jahren in Syrien erstanden – als die Welt noch in Ordnung war. In Syrien. Und auch bei uns. «Was ist das für ein Tuch?» ICH WICKLE ES IHM UM DEN HALS: «Es kommt von Aleppo. Erinnerst du dich an den alten Souk – den schönsten Basar der Welt!»