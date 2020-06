Ökologische Katastrophe vor 3300 Jahren – Vom Lösslehm begraben Bei Aushubarbeiten für eine Neubebauung in Riehen entdeckte die Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt eine bisher unbekannte 3300 Jahre alte Siedlung. Sie ging unter, weil ihre Bewohner zu viel Wald rodeten. Simon Erlanger

An der Inzlingerstrasse legen Basler Archäologen das Riehen der Bronzezeit frei und graben sich dabei durch eine mächtige Schicht aus Lösslehm. Foto: Florian Bärtschiger

Riehen ist 3300 Jahre alt. Das wurde mit dem neusten Fund eines Dorfes aus der Bronzezeit bekannt. Dabei handelt es sich um Überreste der frühesten Besiedlung der Basler Landgemeinde. Bekannt sind dort aus dieser Epoche bisher lediglich Scherben, zwei Grabhügel sowie ein Bronze-Depot mit einem verbogenen Schwert. Dabei scheint Riehen um 1300 vor Christus sehr belebt gewesen zu sein.

Denn das Erste, was beim Augenschein vor Ort auffällt, sind die enormen Dimensionen der Ausgrabungsstätte nicht weit von der heutigen Fondation Beyeler. Auf rund 10’000 Quadratmetern wird auf dem Gelände der ehemaligen Gehörlosenschule gegraben. Vor rund 3300 Jahren wurde hier auf einer hochwassersicheren Terrasse über der Wiese ein Dorf gegründet.

Zu viel Wald gerodet

Die Fundstelle zeigt dabei anschaulich, wie sich menschliche Tätigkeiten schon damals auf die Umwelt auswirkten. Um zu Ackerflächen und zu Weiden zu kommen, rodeten die Siedler hier grossflächig den Wald. Das führte zur Erosion der oberhalb der Siedlungsstelle gelegenen Lösshänge. In der Folge wurde der Ort von einer bis zu anderthalb Meter dicken Lehmschicht überdeckt.

«Dieser Lösslehm ist für uns nicht interessant. Wir tragen ihn mit dem Bagger ab, bis wir zu den archäologischen Schichten stossen», erklärt Grabungsleiter Simon Graber der BaZ. Beim Abtragen des Lösses entdeckten die Archäologen über der Oberfläche der Bronzezeit eine Schicht mit römischen Funden. Diese stammen wahrscheinlich von einem römischen Gutshof weiter oben am Hang und sind und durch Regen hinuntergeschwemmt worden.

Schnell aufgegeben

Die selbst gemachte ökologische Krise hatte Wirkung: Das Dorf zwischen Inzlingerstrasse und Haselrain scheint schon um 1000 v. Chr. aufgegeben worden zu sein. Das Areal wurde nicht mehr überbaut. «Es gibt keine Kontinuität. Die bronzezeitliche Siedlung hat nur kurz bestanden», so Graber.

Immer wieder entdecke man auf dem Gebiet der Gemeinde Riehen und der Stadt Basel bei neueren Grabungen Spuren aus der Bronzezeit, so Graber. Trotzdem bleiben die Menschen der Zeit schwer fassbar: «Es gibt keine schriftlichen Quellen. Wir können keine spezifischen Gruppen festmachen.»

Hinterlassen haben die ersten Riehener und ihre Nachbarn ihre Objekte aus Ton und Bronze: «Wir sind hier in der Mittelbronzezeit im Übergang zur späten Bronzezeit, also etwa um 1300 vor Christus. Wir wissen das wegen der Kohlenstoff-Datierungen. Wir wissen das aber auch aufgrund der Keramik, die wir hier finden. Diese können wir datieren.» Organische Stoffe haben wegen der chemischen Beschaffenheit der Lösserde kaum überlebt.

Fast nichts geblieben ist auch von den damaligen Holzhäusern: «Wir sehen im Boden Pfostengruben, deren Beschaffenheit sich in Farbe und Konsistenz von der umgebenden Erde unterscheidet. So können wir Gebäude rekonstruieren. Dazu finden wir weitere Gruben.» Letztere können Überraschungen bergen. So hofft Simon Graber auf einen sogenannten Hort. Dort wurden Waffen, Werkzeuge und Schmuck aus Bronze deponiert, sei es zu kultischen Zwecken, sei es zur Entsorgung.

International vernetzt

Die Metalllegierung zeugt übrigens von einer frühen Globalisierung: «Bronze besteht aus Kupfer und Zinn. Kupfer kommt aus Zypern und das Zinn aus England. Diese Gesellschaften trieben also Handel. Die Siedlungen sind ziemlich gross und zum Teil befestigt», so Simon Graber. Auch in Riehen hoffen die Forscher darauf, einen Graben und einen Palisadenzaun zu finden. Nicht gefunden wurde bis anhin ein Friedhof. Einzig unter einer nahen Strassenkreuzung wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein Grab entdeckt. Der Tote war in eine Steinkammer gelegt worden und wurde so erhalten.



Die Grabung begann Ende April und soll im Herbst enden. Die Hygieneregeln der Corona-Zeit seien kein Problem, da das Areal genug Platz biete. In sicherer Distanz befindet sich am Haselrain auch eine Besucherplattform mit Informationstafeln. Am 19. Juni um 18 Uhr führt dann Kantonsarchäologe Guido Lassau aus Anlass der Europäischen Archäologietage auf Instagram live durch die Ausgrabung.