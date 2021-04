Erstes Album der Zürcherin – Vom Leben als alleinerziehende Mutter Rita Roof war Background-Sängerin für Lo&Leduc und Nemo. Jetzt hat sie ihr erstes Soloalbum herausgebracht. Das Thema ist spannend. Die Musik nicht. Tim Wirth

In ihren Songs stapelt Rita Roof abgewetzte Metaphern wie Kapla-Hölz chen aufeinander . Foto: Universal

Ihr Sohn sei ein Backstage-Kind, sagt Rita Nicole Tejada. Er war im Studio, wenn sie für Lo&Leduc Melodien einsang, er war dabei, wenn sie Gesangsunterricht gab und er war im Publikum und trug Pamirs wenn sie mit Nemo oder Dodo auftrat. Lange agierte die 39-Jährige im Hintergrund. Jetzt bringt sie ihr erstes Album als Rita Roof heraus – ihr Album – und sie nimmt sich darin jener Zeit an, in der sie mit ihrem Sohn schlittelte, obwohl sie Schiss hatte, und in der sie mit ihm balgte, weil kein Vater da war.

Magie-Provokation mit der Brechstange

All das erzählt Tejada beim Gespräch an der Limmat eindrücklich und mit eigenen Beispielen. Das Album «Stimm i mir» lässt diese Frische hingegen vermissen. Da ist das Leben eine Achterbahn, die Sorgen werden abgeschüttelt, die Ampel auf der grossen Strasse des Lebens stehen auf Rot. Rita Roof stapelt abgewetzte Metaphern wie Kapla-Hölzchen aufeinander, sodass Türme entstehen, die langweilig aussehen und die man schnell wieder vergisst.

Auch die Musik macht diese Metaphern-Türme nicht spannender. Im Opener kommen zum Klavier immer mehr Streicher und Chöre hinzu: Magie-Provokation mit der Brechstange. Später klingt es wie im Zirkus, wenn die Artisten einlaufen. Und als wäre dies nicht genug, duddelt dann noch schlageresker Reggae. Das Einzige, was jene Intensität einhält, die das Thema verspricht, ist Rita Roofs Stimme. Sie setzt sich fest. Da können die Metaphern noch so ausleiern.

Das Album «Stimm i mir» von Rita Roof kommt am Freitag, 16.April, heraus. Foto: Universal Music

