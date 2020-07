Italien, Corona und das Trauma: Auch am italienischen Frühstücksbuffet herrschen strenge Regeln. Illustration: Rebekka Heeb

«Der Wagen bringt 500 Franken – der muss her!» TYPISCH INNOCENT! Es ist ihm langweilig. Also telefoniert er mit Pascal. Letzterer ist Autohändler. Hockt im HHO. Das bedeutet Halb-Home-Office. Und keiner weiss, was das ist. Also – da Pascal nichts zu verkaufen hat («weil diese Armleuchter nicht liefern können – wir haben keine Autos mehr!») und Innocents Wäsche noch im Schleudergang steckt, plaudern sie drauflos. Mein alter Freund erzählt von unserm Insel-Auto, das noch mehr Kilometer auf dem Tacho hat als er selber. Und Pascal, professionelles Schlitzohr, hat ihn schon am Wickel: «Ich verkaufe dir einen Vorführwagen zu einem Hammerpreis. Den bringst du auf die Insel. Und den alten zurück. Dafür knalle ich dir noch 500 Franken direkt auf die Kralle…»Die Wäsche schleudert noch immer. Und der Deal ist perfekt. SO WIRD BEI UNS DAS GELD VERSCHLEUDERT. Natürlich bekomme ich Vögel: «ABER HALLO – HABE ICH VIELLEICHT AUCH NOCH EIN WÖRTCHEN MITZUREDEN?»«Wir haben Gütertrennung», bellt Innocent. Und: «Der Kauf ist mit Handschlag beschlossen.»