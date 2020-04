Das Drama des Marcel Ospel – Vom König der Wallstreet zum Geächteten im Golfclub Der Kleinbasler hat seine Bankkarriere auf Akquisitionen und Fusionen aufgebaut und damit viel riskiert. Zu viel. Meinung Felix Erbacher

Sorgenfalten wegen der Finanzkrise: Marcel Ospel an der ausserordentlichen Generalversammlung 2008 in Basel. Foto: Pascal Lauener (Reuters)

Meine erste Erinnerung an Marcel Ospel habe ich als Lehrer an der damaligen Höheren Wirtschaft- und Verwaltungsschule (HWV) in Basel. Als Wirtschaftsredaktor der BaZ versuchte ich während einer wöchentlichen Doppelstunde, Theorie und Praxis miteinander zu verflechten. Der junge Student Marcel Ospel besuchte den Kurs ab und zu, sass stumm in seiner Bank, widmete sich irgendetwas und sass wohl nur seine Präsenzstunden ab.