Düstere Legenden zu Halloween – Vom Kinderschlachten und Zehenabhacken Nichts für Minderjährige und schwache Nerven: Diese Märchen der Gebrüder Grimm lassen jede Gespenstergeschichte verblassen. Wissen Sie, wie Schneewittchens Stiefmutter starb und wieso ein Vater seinen Sohn verspeiste? Raphaela Portmann

Diese grimmschen Märchen eignen sich nicht als Gutenachtgeschichte. (Symbolbild) Foto: Aimee Vogelsang

Seit Generationen werden Kindern die Märchen der Brüder Jacob und Wilhelm Grimm vorgelesen: vom Froschkönig und dem eisernen Heinrich, Aschenputtel oder dem tapferen Schneiderlein. Die Älteren kennen noch den Fischer und seine Frau – «Mine Fru, de Ilsebill, will nich so, as ick wol will» – und den Teufel mit den drei goldenen Haaren, während die ganz Jungen die Disney-Adaptionen geniessen.

Ursprünglich war die Märchensammlung der Gebrüder Grimm allerdings überhaupt nicht für Kinderohren gedacht. Das mag erahnen, wer die Originalversion von Aschenputtel liest. Zwar passen auch in Disneys «Cinderella» die Füsse der Stiefschwestern nicht in den Glasschuh, doch in Grimms Fassung schneiden die beiden Frauen sich deshalb den Zeh und die Ferse ab. Nur die verräterischen Täubchen machen ihnen einen Strich durch die Rechnung: «Rucke di guh, rucke di guh, Blut ist im Schuh.»