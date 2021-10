Neue Bücher über Basel – Vom hohen Martinsturm ins tiefste Kleinbasel Seit einigen Jahren nimmt die Zahl der neu erschienenen Basiliensia wieder zu. Hier stellen wir die neusten vor. Dominik Heitz

Über keine andere Schweizer Stadt sind mehr Bücher publiziert worden als über Basel. Vom Martinsturm (im Bild) übers Ballett bis hin zum lokalen Fussballclub wurde über fast alles schon geschrieben. Foto: ZVG

In Bern heissen sie Bernensia, in Zürich Turicensia und in Basel Basiliensia. Doch nirgendwo in der Schweiz schien in den 1980er- und 1990er-Jahren der Ausstoss an Büchern über die eigene Heimat grösser als in Basel. Zu allem und jedem, was irgendwie als typisch baslerisch bewertet werden will, erscheinen Bücher.

Der Buchverlag der Basler Zeitung spielte damals eine gewichtige Rolle. Zu seinen Glanzzeiten publizierte er jährlich gegen zehn Basiliensia – darunter Bücher wie «Heinz Spoerlis Ballett», «FC Basel», «Em Basler sy Fasnacht», «Basler Totentanz» oder das exklusiv gestaltete Buch «Hans Stucki». Und zu den wichtigsten Autoren gehörte BaZ-Kolumnist -minu mit seinen beliebten «Basler Mimpfeli».