«E Bsuech im Fasnachtshuus» – Vom Haus ins Zirkuszelt Das vorfasnächtliche Dinner-Spektakel nimmt sein Publikum mit auf eine Reise in die Zirkuswelt. Dominik Heitz

Die Vorfasnachtsveranstaltung «E Bsuech im Fasnachtshuus» findet nach 2020 erneut im Restaurant der Safran-Zunft statt. Foto: Dominik Heitz

Vor zwei Jahren lud das Fasnachtshuus noch zu einem köstlichen Krimi-Dinner ein. Dann musste es wegen Corona aussetzen. Jetzt will es wieder Fahrt aufnehmen: Vom 23. Februar bis zum 1. März wird es unter dem Motto «Manege frei» das Restaurant Safran-Zunft in ein Zirkuszelt verwandeln und das Publikum in die zirzensische Welt entführen.

Kunst und Musik, Akrobatik und eine bewegende Geschichte stehen neben einem Dreigangmenü im Zentrum der fünften Fasnachtshuus-Ausgabe. Mit von der Partie ist das bewährte Pfeifer- und Tambourenensemble des Fasnachtshuus. Ebenfalls in der Manege zeigen werden sich zwei Bänke – der eine jung und aufstrebend, der andere nicht mehr jung und bekannt; die Organisatoren schweigen sich über deren Namen noch aus.

Bihler und Müller Dimitri

Den artistisch-schauspielerischen Teil decken der bekannte Basler Schauspieler Urs Bihler und die nationale Zirkusgrösse Samuel Müller Dimitri ab. «Ich freue mich riesig auf die Aufgabe», sagt Urs Bihler, «in der Saffere spielt man mitten im Publikum, und das ist das ganz Besondere im Fasnachtshuus.»

Für die Texte zeichnen erstmals Walter Loeliger und Domo Löw verantwortlich, während Patrick Stalder, Präsident des Vereins Fasnachtshuus, die Regie übernimmt. Der musikalische Teil liegt in den Händen von Roman Huber.

Für die sieben Vorstellungen mit je 80 Plätzen sind Billette zu 119 Franken ab sofort über www.eventfrog.ch/ebi2022 erhältlich. Für die Gäste gilt die GGG-Regel.

Dominik Heitz ist seit 1987 Redaktor bei der Basler Zeitung. Er widmet sich vor allem lokalen und kulturhistorischen Themen, betreut zudem die Basler Fasnacht und schreibt Porträts sowie Reportagen.

