Im Fokus: Liam Millar – Vom grossen FC Liverpool auf die kleine Solothurner Cup-Bühne Liam Millar wird am Sonntag im Cup-Spiel gegen Schönenwerd erstmals in der Startformation des FC Basel stehen. Oliver Gut

Liam Millar, kanadischer Nationalspieler in Diensten des FC Basel. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus).

In fünf von sieben Partien wurde er eingesetzt. Doch zuletzt, da schaute er beim 4:0-Sieg über Ujpest Budapest während 90 Minuten zu. Was das bedeutet? Ganz oben in der Angreifer-Hierarchie ist Liam Millar beim FC Basel noch nicht angekommen, seit er vom FC Liverpool ans Rheinknie wechselte. Aber es bedeutet auch: Der 21-jährige kanadische Internationale ist frisch, um am Sonntag im Cupspiel beim FC Schönenwerd-Niedergösgen erstmals in der rotblauen Startelf aufzulaufen.

Das sieht auch FCB-Trainer Patrick Rahmen nicht anders, der sich trotz der klaren Stärkeverhältnisse im Messen mit einem interregionalen Zweitligisten nicht vollends in die Karten blicken lassen will. «Millar wird von Anfang an spielen», sagt Rahmen. Und er gibt auch zu verstehen, wer die Mannschaft im Kanton Solothurn anführen soll: Vize-Captain Taulant Xhaka wird nach seiner einjährigen Verletzungspause schon von Anfang an weitere Spielminuten sammeln.

