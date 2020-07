Basler Geschichte in 50 Objekten – Vom Faustkeil zum Gartenzwerg Mit einer neuen Publikation will das Historische Museum der Basler Bevölkerung einen Überblick über die Geschichte der Stadt bieten. Simon Erlanger

Basler Geschichte in 50 Objekten: Der Basler Freiheitshut mit den Farben der Französischen Revolution, der am 20. Januar 1799 den Freiheitsbaum auf dem Münsterplatz schmückte, als die Baselbieter dort die Verbrüderung mit den Städtern feierten. Foto: HMB

Sie war eindrücklich, die Stadtgeschichte im Untergeschoss des Historischen Museums, die 1981 nach der Renovation der Barfüsserkirche eingerichtet wurde. Zehntausende erhielten dort ihren ersten Eindruck von rund 3000 Jahren Basler Historie.

Besonders sehenswert war der archäologische Keller. Neben keltischen «Torques», Halsringen aus purem Gold, sowie allerlei Töpfen, Scherben und Fibeln waren dort komplette originale Gräber fränkischer Krieger und ihrer Frauen zu sehen, samt Grabbeigaben wie Langschwertern und Schmuck.

Museum ohne Stadtgeschichte

Doch dann kam die Ausstellung in die Jahre. Vor allem der zweite Teil, der auf die Geschichte der Zünfte und des Bürgertums fokussierte, galt als überholt und nicht mehr zeitgemäss. Der archäologischen Keller verschwand komplett. Aus ihm wurde ein Raum für Wechselausstellungen. Viele der Objekte lagern seither in den Magazinen und wurden nie mehr in der Öffentlichkeit gezeigt.

Der Abbau der Ausstellung zur Stadtgeschichte erfolgte bis 2006. «Eine systematische Übersicht über das Schicksal der Stadt und der Region Basel sowie jenes ihrer Bewohnerinnen und Bewohner blieb seither ein Desiderat», schreibt Marc Fehlmann, Direktor des Historischen Museums Basel, im neuen Buch «Zeitsprünge», das die Basler Geschichte wieder einem breiten Publikum zugänglich machen und das Vakuum schliessen will.

Schon kurz nach der Aufhebung der alten Dauerausstellung entbrannte ein Streit um die Basler Geschichte, der bis heute nicht abgeschlossen ist und bei dem die Weltanschauungen aufeinanderprallen. Denn letztlich geht es um Identität. Was genau ist denn ein «Basler» oder eine «Baslerin», und was ist «baslerisch» im 21. Jahrhundert? Was macht die städtische Gesellschaft heute aus?

Fokussiert wird dabei auf die Frage, wie denn Geschichte zu vermitteln sei. Ein privates Projekt eines Stadtmuseums im Museum Klingental kam nicht zustande. Andere Ideen scheiterten. 2016 bewilligte dann der Grosse Rat rund sechs Millionen Franken für eine zehnbändige Stadtgeschichte, die bis 2025 erscheinen soll. Insgesamt kostet das von der Stiftung «Stadt Geschichte Basel» getragene Projekt 9,3 Millionen Franken.

Geschichtsbuch für alle

Nun ist das Historische Museum dem Monumentalwerk zuvorgekommen und liefert mit «Zeitsprünge, Basler Geschichte in Kürze» einen kompakten Überblick. Ausgangspunkt ist die 2019 eröffnete, 500 Quadratmeter grosse gleichnamige Ausstellung im Schiff der Barfüsserkirche. «Damit will das Historische Museum Basel wieder einen Teil seiner Pflicht erfüllen: Orientierung bieten sowohl über die Vergangenheit wie auch die Gegenwart Basels und seiner Territorien, und dies ebenso für Einheimische wie für Gäste», so Marc Fehlmann im Vorwort zum Buch.

Für die im Christoph-Merian-Verlag erschienene Publikation wurden sämtliche Ausstellungsinhalte übernommen und kompakt und übersichtlich aufgearbeitet, wie Co-Autorin und Museumskuratorin Gudrun Piller in einer Youtube-Präsentation erklärt. Dabei stehen folgende Fragen im Vordergrund: Was macht die Stadt aus? Welche Eigenschaften prägen sie? Wie leben die Menschen in Basel? Welche Beziehungen pflegen sie untereinander, mit Nachbarn und mit Fremden? Was ernährt die Stadt? Was bedroht sie? Wie verändert sie ihr Gesicht?» Gezeigt wird Basler Geschichte anhand von 50 Objekten aus der Sammlung des Museums.

Der steinzeitliche Faustkeil, das bronzezeitliche Messer mit Menschenkopf, die römische Inschrift, der Bischofsstab, das Fragment eines jüdischen Grabsteins, ein Ritterhelm, der Freiheitshut von 1798, ein Gartenzwerg von der Grün 80: Sie alle werden zum Ausgangspunkt für die Erzählung Basler Geschichte. Anhand eines Musterbuchs des 18. Jahrhunderts kommt die Basler Seidenbandfabrikation zur Sprache. Ein verbeulter Essnapf aus einer Speiseanstalt für Arme zeigt die prekäre Situation der Unterschichten, und eine Wahlurne dokumentiert die Einführung des kantonalen Frauenstimmrechts. Wertlose Dinge stehen als historische Zeugnisse gleichberechtigt neben kostbaren Objekten.

Darauf folgt eine ausführliche Chronologie der Basler Geschichte. Das politische System wird in der Folge ebenso thematisiert wie die rasante Entwicklung im 19. Jahrhundert, als Basel zur Industriestadt wurde. Zahlreiche Bilder, Fotos, Pläne und Modelle zeigen dies eindrücklich. Schliesslich wird die jüngste Zeitgeschichte anhand von Schwerpunktthemen beleuchtet, darunter die Beziehung zwischen den beiden Basel, Zuwanderung und Migration, die Pharmaindustrie oder der Umgang mit Raum und Natur.

Mit seiner ansprechenden Gestaltung, den allgemein verständlichen Texten und den 184 farbigen Abbildungen auf 172 Seiten kommt das von Johann Büttner, Gudrun Piller und Daniel Suter verfasste Werk sehr leserfreundlich daher. Es bietet in der Tat eine sehr gute Einführung in Basler Geschichte. «Zeitsprünge» ist sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch erhältlich.