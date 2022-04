Mimpfeli – Vom Einrichten, Häusern und den Träumen … Und warum der Weg vom Puppenhaus zum Palazzo gar nicht verschlungen zu sein braucht. -minu

Der BaZ-Kolumnist richtete all diese Häuser und Wohnungen mit viel Liebe ein – es war wie das Puppenhausspiel von anno dazumal. Illustration: Rebekka Heeb

Meine frühste Bubenerinnerung ist eine Zweizimmerwohnung an der Colmarerstrasse. Ich pennte in der Stube auf der Couch. Das Zimmer ging auf die Kreuzung zur Allschwilerstrasse. Und der ewige Verkehrsradau vom bimmelnden 6er-Tram, hustenden Velosolex und stöhnenden Autos brachte den Vorteil, dass man mir auch heute noch in einem Hotel das lauteste Zimmer auf die Hauptstrasse anbieten kann.

Das Bad ging auf die Strasse – wenn man in der Wanne mit der Ente planschte, flog der Blick in den Oekolampad-Park. Und meine Mutter konterte stets, wenn ich wegen der miesen Wohnung stänkerte: «Aber Königliche Hoheit – wer kann sich den Hintern schon mit Blick auf den Park waschen!»