Die Modezukunft aus Basel – Vom Dreispitz in die grosse Modewelt ist es noch ein weiter Weg Nur 25 Anwärter schaffen es in den Studiengang Modedesign. Aber auch danach wird es nicht einfacher. Ein Augenschein vor dem Tag der offenen Tür an der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Basel. Rachel Hueber

Ein Projekt von Olivia Bertschinger mit dem Titel « Chiamaira_0.75 to all other symbionts » für die Alumnae 2021. Foto: James Bantone (Hochschule für Gestaltung und Kunst)

In zahlreichen Werkstätten wimmelt es nur so von kreativen Köpfen. Die Studierenden an der Hochschule für Gestaltung und Kunst verarbeiten von Holz und Eisen über Kunststoff bis hin zu Gold alle möglichen Materialien. Danielle Dreier, Dozentin Accessoires und Projektunterricht, gewährt der BaZ vor dem «Open House» am 21. Januar schon einen Einblick in den Bachelor-Studiengang Modedesign BA.