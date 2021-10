Mimpfeli – Vom Dealen, vom Verhökern und von Quittenkonfitüren Schon früh entdeckte der BaZ-Kolumnist, dass in ihm die Seele eines Händlers steckt. Gelernt hat er von der Mutter und einer Tante. Und an seinem ersten Herbstmäss-Stand. -minu

Das Verkaufen liegt unserer Familie in den Genen, Das heisst: Es rollt durchs Blut der Mutterseite. Wir stehen in London vor Harrods und wissen, wie wir ihn besser eingerichtet hätten. Oder wir geben dem Hühner-Max tausend gute Tipps, wie er die Hennen besser über den Tresen bringt.

Urmuhme Krimhilde Meyer (mit Ypsilon – denn das Ypsilon der Meyers ist wie das ckdt der Burckhardts) – Oma Meyer also betrieb in Aesch-bei-Gott einen Bestattungsladen. Im Hinterzimmer bot sie die «grüne Fee» an. Connaisseurs wissen, dass es sich dabei nicht um ein Callgirl, sondern um einen (damals) verbotenen Schnaps aus dem Jura handelt. Bei Oma Meyer wurde fröhlich gestorben. Das Geschäft boomte. Nach der «grünen Fee» war auch die letzte Sparbremse bereit, ein Begräbnis Klasse A – mit Mahagoni-Sarg und Marmor-Engeln – springen zu lassen. Krimhildes Tochter Lucifera hat während des grossen Kriegs Benzin geschmuggelt. In Güterzügen. Später hat sie in Nähmaschinen investiert – doch dann kamen die indischen Kinder! Das war der Ruin von Lucifera …