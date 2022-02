Laufner Friseur wird erfinderisch – Vom Coiffeur zum Wein-Connaisseur Weil sich die Leute seit Corona seltener beim Profi die Haare schneiden lassen, wagt Christian Hamann etwas Ungewöhnliches: Im vorderen Teil seines Salons verkauft er jetzt auch edle Tropfen. Julia Gisi

Der erfahrene Coiffeur Christian Hamann hat sich von seinem Sohn zum Weinkenner weiterbilden lassen. Foto: Nicole Pont

«2 von 3 Coiffeursalons in der Schweiz erzielten letztes Jahr bis zu 50 Prozent weniger Umsatz als 2019.» So steht es in der aktuellen Ausgabe des «Beobachters». Eine Tatsache, die auch Christian Hamann aus eigener Erfahrung bestätigen kann. Der 59-jährige Coiffeur zeigt auf die aufgeschlagene Seite des Magazins, das vor ihm auf dem Tisch liegt. «Genau das war auch der Grund, wieso wir erfinderisch geworden sind», sagt er.