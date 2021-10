Einkehren: Spezialitäten von der Mäss – Bei diesen Ständen lohnt sich ein Besuch an der Herbstmesse

Einkehren: Spezialitäten von der Mäss – Vom Chäsbängel bis zum Glühbier – die Herbstmesse ist ein kulinarisches Fest Wer über die Plätze der Messe schlendert, sieht viel mehr Essen, als er auch in zwei Wochen zu sich nehmen könnte. Wir zeigen, wo sich ein Besuch auf jeden Fall lohnt. Robin Rickenbacher

Der Chäsbängel kann seit Jahren beim Petersplatz genossen werden. Nachmittags profitiert man von kurzer Wartezeit. Foto: Nicole Pont

Endlich ist wieder Mäss, endlich stechen beim Gang durch die Stadt wieder die Düfte von geschmolzenem Käse, Würsten und caramelisiertem Zucker in die Nase! Trotz Corona-Ausgabe ist die Auswahl an Verpflegungsständen in diesem Jahr riesig. So gilt auch im Jubiläumsjahr: Über die Plätze der Herbstmesse läuft es sich am besten hungrig und mit gut gefülltem Portemonnaie.

Doch selbst dann präsentiert sich den Besucherinnen und Besuchern eine unlösbare Aufgabe. Denn Hunger und Geld sind bei jedem Ausflug begrenzt. Wo also hin, wenn überall Feines lockt? Schwierig. Die BaZ hat sich aufgemacht, diese Frage zu beantworten, und sich durch die verschiedenen Angebote probiert (lesen Sie hier unsere Messe-Tipps für Veganerinnen und Veganer).