«Singer Klub» eröffnet im Singerhaus – Vom Café und Striplokal zum modernen Klub im Herzen von Basel Das Singerhaus hat eine bewegte Geschichte. Einst als mondänes Café eröffnet, mutierte es zum Striplokal. Am Samstag versucht der nächste Betreiber sein Glück: Die Singer Gastro GmbH eröffnet den «Singer Klub». Christian Platz

Mitinhaber des neuen «Singer Klub» Matthias Seitz und sein Geschäftsführer Bojan Cvijetic. Foto: Nicole Pont

Ein massiver Leuchter, geschwungene Treppen, Statuetten, eine Galerie mit Kojen und Nischen, eine schmale Terrasse, auf der weitere Tischchen aufgestellt wurden, so sah es im Singerhaus 1916 zur Eröffnung aus. Neben diskreten Pianoklängen in einem grossen Café wurde im Gebäude auch ein Automatenrestaurant eingerichtet. Damals war das eine kleine Sensation. Alsbald florierte das Geschäft, die feine Gesellschaft nahm das Angebot dankend an und belebte das Haus. Das waren die stolzen Jahre.

Mitte des 20. Jahrhunderts war das Singerhaus aus der Zeit gefallen. Bald wurde im einstigen Prunkraum ein Kino eingerichtet, das «Cinémirroir», das immer ein bisschen provisorisch wirkte. Bis in die 1970er-Jahre hinein zeigte es kulturell wertvolle Filme und Nachmittagsprogramme für Kinder. Gegen Ende des Jahrzehnts wurde im Keller des Gebäudes ein Studiokino eingerichtet, wie sie damals beliebt waren, mit einem ausgesuchten Programm. Dann stürzte das Gebäude in seine Schmuddelphase, statt gehobener Filmkultur wurde Porno gezeigt. Doch das war noch nicht alles: Zeitweise mutierten Teile des Hauses zur Rotlichtzone. Das waren die dunklen Jahre.