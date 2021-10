Basler Footballer startet durch – Vom Amateur zum All-Star Der Basler Tim Jesse Hagmann bestreitet heute in Frankfurt mit den Dresden Monarchs den German Bowl um die deutsche Meisterschaft im American Football. Benjamin Schmidt

Safety Tim Jesse Hagmann im Trikot der Dresden Monarchs. Foto:

Gebrochener Mittelhandknochen, gebrochener Daumen. Kreuzbandriss, diverse Blessuren, fast jeder Finger bereits gebrochen, Hirnerschütterung. So sieht die Verletzungshistorie eines Footballers aus oder, genauer gesagt, diejenige von Tim Jesse Hagmann. «Ich finde, das gehört zu meinem Sport dazu. Durch solche Tiefschläge wird man besser und erfahrener», sagt er gelassen. Der 27-Jährige hat sich diesen Weg ausgesucht, seit über 10 Jahren spielt er mittlerweile American Football. Und dieser Weg hat ihn bis an die Spitze der europäischen Elite geführt. Mit den Dresden Monarchs bestreitet der Basler Profi am heutigen Samstag (18 Uhr, live auf Sport1) im Frankfurter Waldstadion den German Bowl, das Spiel um die deutsche Meisterschaft in der German Football League, der wohl besten Liga Europas.