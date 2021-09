Basler Apotheken dürfen impfen – Vom Aeschenplatz zum Barfi entsteht eine Impfstrasse Neben dem kantonalen Impfzentrum bieten ab 10. September über ein Dutzend weitere Einrichtungen Vakzinationen gegen Corona an. Welche das sind, zeigen wir in einer Übersicht. Simon Bordier

City-Apotheke in der Aeschenvorstadt – eine von 13 Pharmazien in Basel-Stadt, die ab 10. September Impfungen gegen Covid-19 anbieten. Foto: Simon Bordier

Als einer der letzten Kantone des Landes dehnt nun auch Basel-Stadt sein Impfprogramm auf Apotheken und Arztpraxen aus. Laut einer Mitteilung des Gesundheitsdepartements (GD) haben Baslerinnen und Basler ab dem 10. September die Wahl zwischen 13 Pharmazien sowie 4 Praxen, um sich den Impfstoff gegen Covid-19 verabreichen zulassen. Das Impfzentrum am Messeplatz bleibt derweil weiter in Betrieb.

Weiter nach der Werbung

Allein im Bereich zwischen Aeschen- und Barfüsserplatz bieten demnächst fünf Betriebe ihre Dienste an – man könnte fast von einer Impfstrasse sprechen. «Ebenfalls im September starten wird das Schweizerische Tropen- und Public Health-Institut (Swiss TPH)», schreibt das GD am Mittwoch.

Wer sich in Arztpraxen und Apotheken impfen lassen will, braucht einen Termin. In Pharmazien können Personen ab 18 Jahren geimpft werden, in Praxen erhalten auch Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren einen Piks. Hier wie dort wird der Impfstoff von Moderna verabreicht. «Covid-Zertifikate können nach einem vollständigen Impfzyklus vor Ort ausgestellt werden.» Das Angebot ist kostenlos und steht auch Auslandschweizerinnen und Grenzgängern, die in der Schweiz arbeiten, offen.

Der Kanton zeigt sich bemüht, der Impfkampagne nach der gesunkenen Nachfrage im Sommer neuen Schub zu verleihen. «Die Impfung gegen das Coronavirus ist von hoher Bedeutung für den Ausstieg aus der Pandemie.» Es werden Broschüren in Haushalte versandt, es gibt ein Impftelefon für Unentschlossene, Menschen mit Migrationshintergrund will man mit einer mehrsprachigen Infokampagne abholen. Grosser Beliebtheit erfreuen sich die «Walk-in»-Tage des Impfzentrums: Am Mittwochnachmittag und Freitagvormittag kann man ohne Voranmeldung vorbeikommen.

So können Sie sich impfen lassen Infos einblenden In der Schweiz dürfen sich in der Schweiz wohnhafte Personen ab 12 Jahren impfen lassen. Zur Impfung muss eine Krankenversicherungskarte und, falls vorhanden, ein Impfpass mitgebracht werden. Für eine Impfung gegen Covid-19 können Sie sich im Kanton Basel-Stadt hier online oder telefonisch unter 0800 555 655 anmelden. Am Mittwoch (13 bis 17 Uhr) und am Freitag (9 bis 13 Uhr) finden sogenannte Walk-in-Tage im Impfzentrum Basel-Stadt (Congress Center Basel, Messeplatz 21, 4058 Basel) statt. Dann kann man sich auch ohne vorherige Anmeldung impfen lassen. Eine Liste von basel-städtischen Apotheken und Arztpraxen, die Vakzinationen anbieten, finden Sie hier sowie am Schluss dieses Artikels. Im Baselbiet kann man sich im Impfzentrum Muttenz (Stegackerstrasse 12, 4132 Muttenz) impfen lassen. Online kann man sich hier anmelden, telefonisch unter der Nummer 061 552 25 25. Auch in einzelnen Baselbieter Apotheken kann man sich impfen lassen. Die Liste finden Sie hier. Es muss im Vorfeld ein Termin abgemacht werden. (kom)

Mit dem Einbezug von Ärztinnen und Apothekern kommt der Kanton einer alten Forderung nach. Die Präsidentin des hiesigen Apothekerverbands sparte vor den Sommerferien nicht mit Kritik: «Im Kanton Zürich rennen die Leute den Apotheken derzeit die Türen ein, um sich impfen zu lassen. Andere Kantone schaffen es also, die Apotheken in die Impfstrategie einzubinden. Warum das in Basel nicht möglich ist, bleibt für mich unerklärlich.»

Die Behörden machten damals Effizienzgründe geltend: In Basel-Stadt, dem flächenmässig kleinsten Kanton der Schweiz, könne die Versorgung über das zentrale Impfzentrum sichergestellt werden. Tatsächlich band auch Genf, ein Stadtkanton wie Basel-Stadt, erst im Sommer in einem kleinen Pilotversuch Praxen und Apotheken ein. Im Kanton Baselland wurde vor gut zwei Wochen mit Vakzinationen in solchen Betrieben gestartet. (Den Fortschritt der Vakzinationskampagne können Sie im Corona-Impfmonitor verfolgen.)

Gemäss dem Basler Gesundheitsdepartement wird das Netz in den kommenden Monaten in Zusammenarbeit mit der Medizinischen Gesellschaft Basel und dem hiesigen Apotheker-Verband weiter verdichtet. Nebst den bereits genannten Betrieben hätten nämlich noch weitere Interesse am Impfprogramm angemeldet. «Aktuell haben insgesamt 28 Apotheken und 20 Arztpraxen ihr Interesse daran bekundet.» Das GD und die beteiligten Berufsverbände hätten sich auf eine Pauschale von 50 Franken pro Impfung verständigt.

Fehler gefunden?Jetzt melden.