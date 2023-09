Vom 0:2 zum 2:2 im Klassiker – Der FCB reloaded sorgt für positive Gefühle Nachdem der FC Basel auf dem Transfermarkt seine Mannschaft praktisch ausgetauscht hat, gelingt gegen den FCZ trotz einiger Mängel der Quasi-Neustart. Oliver Gut

Taulant Xhaka, Dominik Schmid, Yusuf Demir (verdeckt) und Juan Gauto bewerben sich alle um den Freistoss, den Renato Veiga (gebückt) schliesslich in den Winkel zirkelt und sich so zum besten Neuling kürt. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

«Positiv» ist das meistgehörte Wort, das man nach dem Schlusspfiff in den Reihen des FC Basel vernimmt. «So können wir nun mit einem positiven Gefühl in die Nationalmannschaftspause gehen», sagt etwa Dominik Schmid nach dem Klassiker gegen den FC Zürich. Und er sagt auch, dass man in den 90 Minuten zuvor «viel Positives» gesehen habe.