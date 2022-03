Locked-in-Syndrom – Vollständig gelähmter Patient lernt, wieder zu kommunizieren Dank spezieller Elektroden im Gehirn konnte ein schwer kranker Mann seinem Sohn eine Nachricht mitteilen. Stephanie Schnydrig

Der 2018 verstorbene Physiker Stephen Hawking war einer der bekanntesten ALS-Patienten. Er kommunizierte mithilfe eines Sprachcomputers, hier an einem Nasa-Anlass 2008. Foto: Lawrence Jackson (Keystone)

Mithilfe von im Gehirn implantierten Elektroden hat ein gelähmter ALS-Patient eine einfache Form der Kommunikationsfähigkeit zurückerlangt. Ein Computer entschlüssle Buchstaben aus seinen Hirnsignalen, berichten Forschende im Fachblatt «Nature Communications».

Der heute 37 Jahre alte Mann verlor infolge der unheilbaren Nervenerkrankung ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) seine Sprache. Bei klarem Verstand war er in seinem wachen Geist gefangen. Patienten wie er im sogenannten Completely-Locked-in-Stadium haben auch keine Kontrolle mehr über ihre Augenbewegungen, weshalb andere Kommunikationshilfen versagen. Denn eine Möglichkeit ist, mit Kameras die Augenbewegung aufzeichnen und diese mit einer Software in Sprache zu übersetzen. Ein solches System nutzte etwa der berühmte Physiker Stephen Hawking.

Nun berichtet ein internationales Forschungsteam unter Co-Leitung von Jonas Zimmermann vom Wyss Center for Bio and Neuroengineering in Genf, dass der Studienteilnehmer mit einer sogenannten Hirn-Computer-Schnittstelle (BCI) auf Satzebene zu kommunizieren lernte. Invasive BCIs sind kleine, im Gehirn chirurgisch implantierte Geräte, die mit Elektroden Hirnströme aufzeichnen und in Steuersignale umwandeln.

Ein Buchstabe pro Minute

Wie die Forschenden in der am Dienstag veröffentlichten Studie schreiben, konnte der Patient nach rund hundert Tagen seine Bedürfnisse äussern. Am Tag 251 fragte er beispielsweise an seinen Sohn gewandt, ob er mit ihm den Disneyfilm «Robin Hood» schauen wolle. Um Wörter und Sätze zu bilden, lernt der Computer, je nach Aktivität der Neuronen in der Hirnregion des motorischen Kortex ein «Ja» und «Nein» zuzuordnen. Indem ein Programm laut Buchstaben vorliest, konnte der Studienteilnehmer bejahen oder verneinen, ob er den entsprechenden Buchstaben verwenden möchte. So gelang es ihm, im Schnitt ein Zeichen pro Minute zu bilden.

Die Fallstudie liefere den Beweis, dass willentliche Kommunikation selbst für völlig in ihrem Geist isolierte Menschen möglich sei, schliessen die Forschenden. Zimmermann dämpft jedoch zu hohe Erwartungen: «Es handelt sich um einen Konzeptbeweis mit einem einzigen Patienten», sagt der wissenschaftliche Leiter des Projekts. Ziel sei, eine klinische Studie mit mehr Patienten aufzugleisen, wofür man derzeit neue Elektrodenimplantate entwickle, die komplett einwachsen würden. Zunächst soll die Sicherheit eines solchen Implantats in Tierstudien geprüft werden.

Die beim Teilnehmer der ALS-Studie verwendeten implantierten Elektroden sind über einen Stecker und ein Kabel mit dem Computer verbunden. Diese Verbindung stelle ein Infektionsrisiko dar, weil die Wunde ständig offen bleiben muss, sagt Zimmermann.

Decodierung muss verbessert werden

In nicht allzu ferner Zukunft könnten Hirn-Computer-Schnittstellen vielen ALS-Patienten helfen. Dieser Meinung ist Anne-Lise Giraud Mamessier. Die an der Universität Genf und dem Institut de l’Audition in Paris tätige Neurowissenschaftlerin war nicht an der Studie beteiligt. Bis es so weit sei, seien aber noch einige technologische Hürden zu überwinden. Zudem müsste die Decodierung von Sprachabsichten verbessert werden.

Neben Jonas Zimmermann zählen auch die deutschen Hirnforscher Niels Birbaumer und Ujwal Chaudhary zu den Studienleitern. Birbaumer und Chaudhary publizierten bereits im Jahr 2017 eine Studie, wonach vier ALS-Patienten zu kommunizieren lernten – mithilfe einer mit Sensoren bestückten Kopfhaube. Die Studie wies jedoch erhebliche Mängel auf, das Fachmagazin «Plos Biology» zog sie schliesslich zurück. Den Forschern wurde massives wissenschaftliches Fehlverhalten vorgeworfen, das bislang nicht entkräftet werden konnte.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) schloss Birbaumer für fünf Jahre, Chaudhary für drei Jahre von jeder Gutachtertätigkeit sowie Antragsberechtigung aus. Während Chaudhary dies akzeptierte, hatte Birbaumer 2020 Klage dagegen eingereicht. Das Rechtsverfahren stehe unmittelbar vor dem Abschluss, man werde wohl in Kürze über den Ausgang informieren können, teilte die DFG auf Anfrage mit.

Hilfe für Locked-in-Patienten

Dem Verlag Springer Nature zufolge, der die aktuelle Arbeit publizierte, seien die wissenschaftlichen Begutachter der Studien entsprechend sorgfältig vorgegangen. Aus Gründen der Vertraulichkeit könne man sich aber nicht zum redaktionellen Werdegang einzelner Beiträge äussern, schrieb eine Sprecherin auf Anfrage.

Die Neurowissenschaftlerin Giraud Mamessier weist darauf hin, dass auch andere Studien gezeigt hätten, dass eine Decodierung von binären Entscheidungen – also «Ja»- und «Nein»-Aussagen – möglich sei. Die vorgefallene «Episode» habe ihre Meinung gegenüber Birbaumers Forschung nicht geändert, ebenso wenig wie ihre Meinung über seinen «aufrichtigen Willen, Lösungen zur Verbesserung der Lebensqualität von Locked-in-Patienten zu finden». Die Ergebnisse der vorliegenden Studie erachtet sie als «sehr plausibel». (sda)

