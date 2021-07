Gigi Oeri sponsert Tierambulanz – Vollgas für die Vierbeiner Der Krankenwagen für Tiere ist Tatsache. Er ist ausgerüstet, wie ihn sich Menschen wünschen. Dass er es von der Idee in die Realität schaffte, ist auch der grosszügigen Sponsorin zu verdanken. Daniel Aenishänslin

Für die Tierärztin Gabrielle Brunner vom neuen Tierrettungsdienst gibt es fast keinen Unterschied zwischen dem Rettungsdienst in der Human- und der Tiermedizin. Foto: Kostas Maros

«Schon seit Jahren habe ich davon geträumt», sagt Gabrielle Brunner, «in den unzähligen Momenten, in denen Leute mit einem schwer verletzten oder schwer kranken Tier anriefen, wünschte ich mir jeweils, ein Ambulanzfahrzeug schicken zu können.»

Am Dienstag dieser Woche wurde der Traum der Tiermedizinerin Tatsache. Zu oft sei sie in der Situation gewesen, dass sie gerne losgefahren wäre, aber in ihrer Praxis Intensivpatienten behandelte, die sie nicht zurücklassen konnte.

Nun aber ist der Tierrettungsdienst der Tierklinik Basel Tatsache. Er deckt ein lange bestehendes Bedürfnis ab, denn vielen Tierhaltern fehlt im Notfall eine geeignete Transportmöglichkeit. Einige Städterinnen und Städter beispielsweise besitzen kein Auto, «und normale Taxi nehmen solche Patienten nicht mit», so Brunner. Immer wieder habe sie erlebt, wie Leute mit ihrem toten Tier angekommen sind.