Kim de l’Horizon freut sich im Kaisersaal des Frankfurter Römers nach der Auszeichnung mit dem Deutschen Buchpreis 2022. Foto: Arne Dedert (Keystone)

«Es ist uns ein Anliegen, eine Festivalatmosphäre zu schaffen, in der sich möglichst alle wohlfühlen», so steht es im gedruckten Festivalführer der Buch Basel auf Seite 8 zu lesen. Die Buch Basel öffnet am 18. November ihre Tore.