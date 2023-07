Ausbau der A18 – Vollanschluss Aesch ab Dienstag in Betrieb Der Grosskreisel ist fertig: Ab Dienstag ist er auch Richtung Dornacherstrasse befahrbar.

Zur Fertigstellung des A18-Vollanschlusses Aesch waren im Juni mehrere Wochenendsperrungen nötig. Foto: Bau- und Umweltschutzdirektion

Nach zahlreichen Wochenendsperrungen im Juni ist es so weit: Am Dienstag wird der Vollanschluss Aesch vollständig in Betrieb genommen, wie die Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion am Montag mitteilte.

Seit Februar sind die beiden Anschlussrampen befahrbar, was die Anbindung des Pfeffingerrings an die A18 in Südrichtung von und nach Laufen sowie von und nach Ettingen ermöglichte. Nach der Fertigstellung des Grosskreisels, der eine Ebene unter der A18 liegt, folgt nun der Anschluss an die Dornacherstrasse.

Das Strassenprojekt bündelt sämtliche Strassenverkehrsverbindungen aus dem vorderen Birstal und dem Laufental nach Aesch. Rund 56 Millionen Franken kostete der Bau des Vollanschlusses. Über das Agglomerationsprogramm beteiligte sich der Bund mit 20 Millionen Franken am Projekt.

Die neue Verbindung zur Dornacherstrasse ist auch Voraussetzung für ein allfälliges weiteres Projekt: eine Anbindung der Gemeinde Dornach an die A18 über eine neue Birsbrücke.

SDA/lbu

