Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Volkswagen-Chef wirbt für Velowege in Städten Das «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert.

Das Fahrrad brauche genug Raum im Mobilitätsmix, findet VW-CEO Herbert Diess. Foto: EPA

Wenn sogar der Chef des zweitgrössten Autoherstellers der Welt dafür wirbt, muss dem Velo­verkehr in Städten eine goldene Zukunft bevorstehen. «In überfüllten urbanen Zentren wird das Auto – auch das emissionsfreie E-Auto – zukünftig nur dann akzeptiert, wenn das Rad genug Raum im Mobilitätsmix hat», schrieb VW-CEO Herbert Diess vor einer Woche auf dem Karrierenetzwerk Linkedin. «Viele unserer Mitarbeiter, die in der Werksumgebung wohnen, ­würden gerne mit dem Rad statt mit dem Auto zur Arbeit kommen.» Bei so viel Begeisterung würde es nicht mal überraschen, wenn es VW bald Peugeot nachtun würde und selbst in die Veloproduktion einsteigt. Die Franzosen tun das nämlich schon seit dem vorletzten Jahrhundert.