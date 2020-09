Die Begrenzungsinitiative will unsere Freiheit begrenzen. Sie will das Recht der Schweizerinnen und Schweizer, frei in Europa zu arbeiten, ersatzlos streichen. Welch ein Rückschritt, namentlich für junge schweizerische Berufsleute! Denn gerade der Nachwuchs ist auf Auslandaufenthalte und weiterführende Arbeitsplätze im europäischen Raum angewiesen, um in einer internationalisierten Wirtschaft zu bestehen. Wer der Jugend eine Art «Schweizer Lockdown» antut, mindert ihre Entfaltungschancen.

