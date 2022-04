Ist das noch neutral? Die Schweiz verhängt Sanktionen gegen Russen, Mitte-Chef Gerhard Pfister will Waffenlieferungen ins Kriegsgebiet erlauben, andere Politiker wie FDP-Chef Thierry Burkhard drängen Richtung Nato. Gleichzeitig läuft der Handel mit russischen Rohstoffen über Zug und Genf weiter. Putins Krieg provoziert eine Grundsatzfrage.

Und diese soll jetzt auch geklärt werden. Politikerinnen und Politiker aus allen Lagern wollen die Neutralität neu aushandeln. «Der Krieg in der Ukraine zwingt uns dazu», sagt FDP-Nationalrat Hans-Peter Portmann. «Das Ausland will uns keine Sonderrolle mehr zugestehen.» Dies zeigte sich etwa zu Beginn des Kriegs, als der Bundesrat bei der Übernahme der Sanktionen zögerte, was in vielen Ländern für Kritik sorgte.