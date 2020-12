Zwängerei oder Notwendigkeit? – Volk sagt Nein, Politik machts trotzdem Gemeinderat stiert zusammen mit den Linken die Sanierung der Rössligasse durch. Wie vor drei Jahren will die SVP das stoppen. Doch die Zeit ist knapp. Mischa Hauswirth

Ansicht der gepflästerten Rössligasse Richtung Webergasse. Visualisierung: Gemeinde Riehen

Die Zeit drängt. Zumindest für die Gegner der «Erneuerung mit Neugestaltung der Rössligasse», wie das Projekt jetzt heisst. Denn mit dem Einwohnerratsbeschluss vom 27. November hat der Gemeinderat grünes Licht erhalten, ein altbekanntes Vorhaben doch noch umzusetzen. Die Rössligasse soll saniert und gleichzeitig gepflästert werden. Wer jetzt denkt: Hatten wir das nicht schon mal?, der irrt nicht. Die Riehener Stimmbevölkerung sagte im Juni 2018 mit 3473 zu 3058 Stimmen Nein zu diesem Projekt.

Die Gegner sind nicht per se gegen eine Sanierung dieser Strasse. Ihnen geht es vielmehr um die geplante Pflästerung, wie sie der Gemeinderat jetzt unter der Variante 1 seines Vorschlags will. Die SVP hat ein Referendum lanciert, für das sie noch bis zum 27. Dezember Zeit hat, ausreichend Stimmen zusammenzubringen. Aus den Reihen der SVP ist zu hören, dass das sehr knapp sei, gerade weil jetzt in Corona-Zeiten nicht auf die Strasse gegangen werden kann, um Unterschriften zu sammeln.