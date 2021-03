Nein zu Quartierplan in Reinach – Bauprojekt wird erneut abgelehnt Die Reinacher Stimmbürger wehren sich gegen den Quartierplan auf dem Areal Buechloch. Für die Befürworter des Projekts ist das nach 2014 eine weitere schmerzliche Niederlage. Benjamin Wirth

Der Quartierplan Buch-Hain wurde abgelehnt. Foto Pino Covino

Was im Vorfeld dieses Urnengangs nicht unbedingt zu erwarten war, ist nun Tatsache: Die Reinacher Stimmbevölkerung lehnt den umstrittenen Quartierplan Buch-Hain deutlich mit 57,7 Prozent ab. Katrin Joos, Einwohnerrätin der Grünen und Mitglied des Referendumskomitees, kann ihre Freude gar nicht richtig beschreiben. «Ich bin einfach extrem erleichtert», sagt sie.

Obwohl das Referendumskomitee viele Unterstützer hinter sich wusste, sprachen sich im Einwohnerrat nur die Grünen offiziell gegen das Projekt aus. Auch deswegen ist der Ausgang für Joos doch überraschend: «Unsere Chancen konnten wir vor der Abstimmung überhaupt nicht abschätzen», sagt sie. «Zuversicht gab es fast keine.» Dafür sei die Pro-Kampagne zu aggressiv und gehässig gewesen – in Reinach polarisierte die Debatte um das Buechloch in den letzten Wochen extrem. Das Interesse war entsprechend gross, was sich in der bemerkenswert hohen Stimmbeteiligung von über 54 Prozent widerspiegelte.

Weitere herbe Niederlage

Während das Referendumskomitee auf diesen Sieg möglicherweise mit einem Glas Sekt anstossen wird, sind die Befürworter des Quartierplans schwer enttäuscht. «Es ist schade, dass sich die Mehrheit der Bevölkerung nicht zur zukünftigen Entwicklung unserer Gemeinde bekennt», sagt Christoph Layer, GLP-Einwohnerrat und Präsident des Komitees «Pro Buch-Hain». Man bedaure, dass nun kein neuer Wohnraum entstehen werde, «der sich positiv auf die Ausstrahlung der Gemeinde ausgewirkt hätte».

Das Pro-Komitee wollte auf dem brachen, 9818 Quadratmeter grossen Gebiet an der Grenze zu Therwil fünf ovale Gebäude mit rund 40 Wohnungen und einer Tiefgarage bauen. Das Projekt war von Anfang an hoch umstritten, wobei über Bauprojekte auf dem Buechloch immer intensiv und heftig diskutiert wurde. Den Naturschützern gelang etwa bereits 2014 ein Coup, als sie ein 40-Meter-Hochhaus-Projekt auf dem Areal zu Fall brachten.

Der aktuelle Urnengang ist für die Befürworter eine weitere herbe Niederlage. «Wir müssen jetzt eine gute Lösung für die Zukunft finden», sagt Layer dazu. Von Beginn weg sei jedoch klar gewesen, dass es ein sehr schwieriges Thema sei. «Trotzdem haben wir alles gegeben», ist sich der GLP-Einwohnerrat sicher. So manch ein Stimmbürger wolle wahrscheinlich noch immer, dass beim Buechloch gar nicht gebaut werde.

«Es wäre der effektive Wunsch vieler, dass das Gebiet grün bleibt.» Katrin Joos, Einwohnerrätin Grüne Reinach

Das denkt auch Joos: «Es wäre der effektive Wunsch vieler, dass das Gebiet grün bleibt.» Doch dass auf dem Areal gebaut wird, steht grundsätzlich ausser Frage. Nach dem Abstimmungs-Nein wird nun das vereinfachte Quartierplanverfahren zur Anwendung kommen, das nicht referendumsfähig ist.

Für das Referendumskomitee ist der vereinfachte Quartierplan dennoch die bessere Variante: Es darf nur noch 13,5 Meter hoch gebaut werden, die Anzahl Wohnungen pro Haus ist stärker limitiert, und die Dimension der Tiefgarage lässt sich auch reduzieren. «Aber auch bei diesem Vorgehen gibt es noch einige Unklarheiten, bei denen wir vorsichtig sein müssen», sagt Joos.

Dass es in den nächsten Monaten rund um das Buechloch ruhig bleiben wird, ist unwahrscheinlich. Die Debatten werden die Bevölkerung auch künftig in Atem halten. Denn die Reinacher haben zu keiner anderen Waldlichtung ein solch emotionales Verhältnis.