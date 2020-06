BVB geben im Grossen Rat zu reden – Volk entscheidet über Wiedereingliederung der BVB Das Parlament lehnte nach langen Diskussionen die Überweisung der Motion zur Reintegration der Basler Verkehrsbetriebe in die kantonale Verwaltung ab. Franziska Laur

Die Basler Verkehrsbetriebe haben eine grosse Bedeutung für die Stadt. Foto Christian Jaeggi

Die Probleme der Basler Verkehrsbetriebe (BVB) seien erkannt und behoben worden, sagte Verkehrsdirektor Hans-Peter Wessels (SP) im Parlament. In den BVB hatte es lange Jahre der Misswirtschaft und des Machtmissbrauchs gegeben. Der neu zusammengesetzte Verwaltungsrat sei an der Arbeit, es werde seriös gearbeitet, so Wessels. «Bruno Stehrenberger ist seit knapp einem Jahr als Direktor im Amt, und er kommt beim Personal gut an. Lehnen Sie die Motion ab, und lassen Sie den Mann seine Arbeit tun», appellierte Wessels am Mittwoch im Parlament.