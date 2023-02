Die FCB-Einzelkritik nach Lugano – Vogels Plan mit Vogel geht nicht auf – dafür stechen seine Joker In der ersten Halbzeit gegen den FC Lugano sind viele Basler überfordert. Nach der Pause verbessert sich das Team und profitiert von seinen Jokern. Die Einzelkritik. Oliver Gut Tilman Pauls

Aussenverteidiger Hugo Vogel hat in der ersten Hälfte einen schweren Stand und wird in der Pause ausgewechselt. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Marwin Hitz: 4,5

In den beiden Spielen gegen Trabzonspor hatte er massgeblichen Anteil, dass die Basler die nächste Runde erreicht haben. In Lugano kann er die beiden Gegentore aus der ersten Hälfte nicht verhindern. Hat dann nach der Pause entsprechend wenig zu tun, ist aber zur Stelle, als er Steffens Kopfball mit einem sehenswerten Reflex pariert und so den Punkt sichert.