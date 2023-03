Es bleibt, wie es war: Heiko Vogel gewinnt mit dem FC Basel auch in St. Gallen und bleibt damit als Trainer im Schweizer Cup unbesiegt. Das lässt die Interimslösung scherzen.

Das sagt Heiko Vogel in St. Gallen

Daumen hoch nach dem 2:1 im Cup-Viertelfinal in St. Gallen: Heiko Vogel, FCB-Sportdirektor und -Interimstrainer.

Wir waren mit unserem System darum bemüht, jederzeit die Mitte dicht zu machen.Das ist uns über das gesamte Spiel gesehen sehr gut gelungen. Die Mannschaft hat genau das umgesetzt, was ich mir vorstellte. Und sie hat schliesslich ihr bisher bestes Spiel gezeigt, seit ich als Interimstrainer mit ihr arbeite, was wiederum etwas Pech für St. Gallen war.

Heiko Vogel, noch selten konnte sich der FC St. Gallen im eigenen Stadion so wenig entfalten wie in diesem Cup-Viertelfinal, den der FCB nach Verlängerung mit 2:1 für sich entschied. Woran lag das?

Weiter in der Conference League, Cup-Halbfinal – allmählich stellt sich die Frage, ob die Mannschaft mit Ihnen als Interimstrainer nicht einen Lauf hat – und ob es wirklich einen neuen Trainer braucht … Sind nicht Sie die Lösung?

Da bleibe ich dabei: Ich gebe keine Wasserstandsmeldungen ab. Doch wir arbeiten weiterhin in aller Ruhe daran.

Nur eben: Der sportliche Erfolg steht im Vordergrund. Und es wäre in Anbetracht der fortwährenden englischen Wochen nicht ideal, diesen nun mit einem Trainerwechsel zu gefährden. Oder?

Riccardo Calafiori stach aus Ihrer Mannschaft heraus. Ist er als Innenverteidiger in einer Dreier- oder Viererkette besser denn als Aussenverteidiger?

Er kann sicher beides spielen. Und ja: Er hat schon in Lugano gut gespielt, als er als Innenverteidiger in die Viererkette eingewechselt wurde. Und er hat nun gegen St. Gallen in der Dreierkette als halblinker Innenverteidiger ein richtig starkes Spiel gemacht, war einer der Besten meiner Mannschaft.