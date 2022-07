FCB-Tagebuch vom Tegernsee – Vogel lacht, Rey trifft und Nussbaumer hat den Rasierer vergessen Das Trainingslager des FC Basel am Tegernsee ist nach über einer Woche und zwei Testspielen beendet. Beobachtungen aus acht Tagen mit der Mannschaft. Tilman Pauls Dominic Willimann

Fabian Frei geniesst die Ruhe, ehe die intensiven Einheiten auf dem Trainingsplatz in Gmund am Tegernsee auf dem Programm stehen. Foto: Andy Müller (Freshfocus)

Mittwoch: Roger Eglin ist schon da

Roger Eglin ist schon da, denn Roger Eglin ist immer schon da. Um kurz vor 6 Uhr ist er am Morgen in Basel losgefahren, damit er vor dem Team am Tegernsee ist. Im Hotel und auf dem Trainingsplatz gibt es schliesslich eine Menge vorzubereiten.