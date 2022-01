Gute Nachrichten für Basel – Vogel Gryff findet mit zahlreichen Schutzmassnahmen statt Der Kleinbasler «Feiertag» wurde im letzten Jahr verschoben und kann nun endlich stattfinden: Bald tanzen die Wappentiere wieder.

2019 sah die Welt noch anders aus: Die Wappentiere am Kleinbasler Ufer. Fotos: Kostas Maros

Am Donnerstag verkünden die Drei Ehrengesellschaften Kleinbasels (3E) freudig, man habe von den zuständigen Behörden des Kantons Basel Stadt die «Zusage zur Durchführung» des Vogel Gryff und Gryffe Mähli erhalten. Die Durchführung wurde möglich aufgrund der Schutzkonzepte, welche die 3E seit September 2021 in enger, konstruktiver Abstimmung mit dem Gesundheitsdepartement Basel-Stadt erstellt haben.

Der Kleinbasler Feiertag kann also trotz Omikron-Welle am 27. Januar stattfinden. Man sei «überglücklich» über die Zusage der kantonalen Behörden, teilten die 3E am Donnerstag mit. Nötig sind allerdings zahlreiche Schutzmassnahmen.

3E und Vogel Gryff Infos einblenden Die drei Ehrengesellschaften sind im Mittelalter aus zunftähnlichen Zusammenschlüssen der Kleinbasler Bevölkerung hervorgegangen. Der Brauch entwickelte sich aus den jährlichen Waffeninspektionen früherer Zeiten.

So gilt auf der Mittleren Brücke 2G-Pflicht und für die Tänze und am Wild Ma-Horst die 3G-Regel ab 16 Jahren. Am Wild Ma-Horst, am Brückentanz und beim Kindertanz ist zusätzlich eine generelle Maskenpflicht vorgesehen. Auch Schülerinnen und Schüler müssen eine Maske tragen.

Der Abendumgang wird durchgeführt, nicht daran teilnehmen wird allerdings die Fasnachtsgesellschaft Olympia. Auch die Tänze in den Kleinbasler Restaurants finden statt.

Für den Anlass gibt es im Vorfeld die Möglichkeit des Precheck (analog zur Herbstmesse). Demnach können Interessierte am 26. und 27. Januar in einem Zelt-Pavillon am Claraplatz ihr Zertifikat zeigen und ein Armband für den Vogel-Gryff erhalten.

