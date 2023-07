Basel in Sommerlaune – Völkerverbindung auf dem Barfi und Insel-Gefühle beim Kunstmuseum Am Freitag startete das dreitägige Festival «World meets Basel» auf dem Barfi, und bei der «Stadtinsel» am Zschokke-Brunnen gibt es bis im August an sechs Abenden Musik. Julia Konstantinidis

Am Festival «World meets Basel» auf dem Barfi lernt man fremde Kulturen vor allem über das kulinarische Angebot der zahlreichen Foodtrucks kennen. Foto: Nicole Pont

Während es viele in die Ferne zieht, um sich vom Alltag zu erholen, haben die Daheimgebliebenen an diesem Wochenende die Möglichkeit, vor der Haustür fremde Kulturen – vor allem kulinarisch – kennen zu lernen. Am Festival «World meets Basel», das auf dem Barfi Halt macht, sind gemäss den Veranstaltern mehr als 15 Kulturen vertreten. Nebst dem gastronomischen Angebot ermöglichen laut der Website des Festivals 30 Shows mit Musik und Tanzvorstellungen Einblicke in fremde Bräuche und Traditionen.

Das Festival wurde von der Rheinfelder Eventagentur Indeventuell nach dem Motto «Zeig mir deine Kultur» ins Leben gerufen und hat zum Ziel, verschiedene Kulturen zusammenzubringen, wie auf Anfrage zu erfahren ist. Am Freitagnachmittag waren die Festbänke des Festivals, das dieses Jahr erstmals stattfindet, gut besetzt.

Geben Einblick in ihre Kultur: Tänzerinnen einer albanischen Tanzgruppe auf der Bühne am Barfi. Video: Julia Konstantinidis

Beim Zschokke-Brunnen am Kunstmuseum wiederum wurde zeitgleich die dort vom Verein StadtkonzeptBasel aufgestellte «Stadtinsel» von Basel-Tourismus-Direktorin Letizia Elia und Benjamin Koechlin, stellvertretender Geschäftsleiter von StadtkonzeptBasel, offiziell eingeweiht. Im Vorfeld des Stadtraum-Festivals «Flâneur», das vom 7. bis zum 9. September stattfinden wird, wurden begrünte Sitzbänke, an denen man mit Solarstrom sein Handy aufladen kann, aufgestellt. Sie laden dort bis Ende August zum Verweilen ein. Weitere solcher «Stadtinseln» sind Ende Juli auf dem Messeplatz und Anfang August in der Freien Strasse geplant.

Die «Stadtinsel» beim Kunstmuseum wird unter anderem mit einem Angelspiel am Zschokke-Brunnen bespielt. Foto: Nicole Pont

An sechs Freitagen im Juli und August wird die «Stadtinsel» jeweils von 15 bis 21 Uhr mit einer kleinen Bühne bespielt, auf der ab 16 Uhr Musiker aus der Region auftreten. An diesen Tagen steht zudem ein Foodtruck des Kunstmuseum-Bistros beim Brunnen. Nebst gängigen Getränken gibt es auch Drinks, die mit Wasser aus dem Brunnen gemischt werden. Mit ein bisschen Glück fischt man an diesen Tagen mit einer Angel zudem einen Getränkegutschein aus dem Brunnentrog.

Das Duo Rocco Costa machte am Freitag den Auftakt zu einer Reihe von Konzerten bei der «Stadtinsel» am Zschokke-Brunnen an sechs weiteren Freitagen im Juli und August. Video: Julia Konstantinidis

Der Standort am Zschokke-Brunnen ist laut Letizia Elia auch deshalb gewählt, weil Schweiz Tourismus in diesem Jahr die Städtekampagne «Summer in the City» fährt und in diesem Rahmen mit der Aktion «Fountain Dip» die Touristen auf die hohe Wasserqualität in der Schweiz aufmerksam machen möchte.

Julia Konstantinidis ist seit 2020 Redaktorin im BaZ-Ressort Gesellschaft&Kultur. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.