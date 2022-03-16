Повідомлення для біженців з України – Влада Швейцарії попереджає про недостовірну інформацію Кількість біженців, які отримають захисний статус S, не обмежена.

Кількість біженців, які отримають захисний статус S, не обмежена. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

(Dieser Hinweis richtet sich an Ukrainisch sprechende Flüchtlinge. Die deutsche Übersetzung ist in der Box unten zu finden, die russische Version unter diesem Link. Der Text bezieht sich auf das Interview mit dem Sprecher des Staatssekretariats für Migration: «Bald sollen 1000 Registrierungen täglich möglich sein».)

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Влада Швейцарії попереджає про недостовірну інформацію щодо захисного статусу S для українських біженців. Пішли чутки, що Швейцарія приймає лише 10 тисяч біженців з України. Державний секретаріат з питань міграції запевняє, що це припущення помилковe. Кількість біженців, які отримають захисний статус S, не обмежена. «Тому немає підстав якнайшвидше реєструватися у Федеральному центрі притулку» –пояснює Державний секретаріат з питань міграції. Прохаємо біженців з України, які вже мають житло в Швейцарії, по можливості почекати трохи довше, перш ніж реєструватися для отримання захисного статусу S. Термін для реєстрації складає 90 днів. Швидка реєстрація особливо важлива для тих біженців, які ще не мають житла.

Schweizer Behörden warnen vor falschen Informationen Infos einblenden Die Schweizer Behörden warnen vor falschen Informationen zum Schutzstatus S für ukrainische Flüchtlinge. Es geht um das Gerücht, wonach die Schweiz lediglich 10’000 Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehme. Diese Annahme ist gemäss dem Staatssekretariat für Migration falsch. Die Zahl der Flüchtlinge, denen der Schutzstatus S gewährt wird, ist nicht begrenzt. Es gibt daher auch keinen Grund, sich möglichst schnell im Bundesasylzentrum registrieren zu lassen, erklärt das Staatssekretariat für Migration. Flüchtlinge aus der Ukraine, die bereits eine Unterkunft in der Schweiz haben, sollten wenn möglich mit der Registrierung für den Schutzstatus S noch etwas warten. Die Frist beträgt 90 Tage. Eine schnelle Registrierung ist vor allem für jene Flüchtlinge wichtig, die noch nirgends untergebracht sind. (red)

red

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