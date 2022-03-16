Повідомлення для біженців з України – Влада Швейцарії попереджає про недостовірну інформацію
Повідомлення для біженців з УкраїниВлада Швейцарії попереджає про недостовірну інформацію
Кількість біженців, які отримають захисний статус S, не обмежена.
(Dieser Hinweis richtet sich an Ukrainisch sprechende Flüchtlinge. Die deutsche Übersetzung ist in der Box unten zu finden, die russische Version unter diesem Link. Der Text bezieht sich auf das Interview mit dem Sprecher des Staatssekretariats für Migration: «Bald sollen 1000 Registrierungen täglich möglich sein».)
Влада Швейцарії попереджає про недостовірну інформацію щодо захисного статусу S для українських біженців. Пішли чутки, що Швейцарія приймає лише 10 тисяч біженців з України. Державний секретаріат з питань міграції запевняє, що це припущення помилковe. Кількість біженців, які отримають захисний статус S, не обмежена. «Тому немає підстав якнайшвидше реєструватися у Федеральному центрі притулку» –пояснює Державний секретаріат з питань міграції. Прохаємо біженців з України, які вже мають житло в Швейцарії, по можливості почекати трохи довше, перш ніж реєструватися для отримання захисного статусу S. Термін для реєстрації складає 90 днів. Швидка реєстрація особливо важлива для тих біженців, які ще не мають житла.
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