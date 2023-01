Fahrende an der Grenze zu Basel – Vizebürgermeister mit Tod bedroht – Gemeinde verzweifelt Im elsässischen Huningue haben Fahrende ein Terrain besetzt und Strom abgezweigt. Es wurde ein Blackout befürchtet. Inzwischen ist das Gebiet geräumt. Doch die Probleme bleiben. Simon Bordier

So präsentierte sich gemäss einem Leser ein Veloweg in Huningue vor einigen Wochen. Foto: PD

Der Veloweg am linken Rheinbord von Basel nach Huningue präsentierte sich Anfang Jahr streckenweise als Hindernisparcours. «Unmengen von menschlichen Exkrementen, Müll, zerstörte Strassenlampen» hätten den Weg gesäumt, entrüstet sich ein Bewohner des französischen Städtchens in einer Mail an diese Zeitung.