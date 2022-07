Suchte Kontakt zu Zeuge – Vize des Untersuchungsausschusses warnt Donald Trump Der frühere US-Präsident hat nach Angaben der Vizechefin des Untersuchungsausschusses zum Sturm auf das Capitol versucht, in Kontakt mit einem Zeugen zu treten.

1 / 3 Der Untersuchungsausschuss versucht, Licht in die Geschehnisse des 6. Januars 2001 zu bringen. AFP

Der Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das US-Capitol im Januar vergangenen Jahres hat den ehemaligen Präsidenten Donald Trump vor Beeinflussungsversuchen auf Zeugen gewarnt. Am Ende einer öffentlichen Anhörung am Dienstag in Washington sagte das republikanische Ausschussmitglied Liz Cheney, Trump habe versucht, einen Zeugen zu kontaktieren, der noch nicht öffentlich ausgesagt habe.

Der Zeuge habe es abgelehnt, auf den Anruf zu reagieren und stattdessen einen Anwalt eingeschaltet. Cheney fügte hinzu: «Lassen Sie mich noch einmal sagen, dass wir jeden Versuch, Zeugenaussagen zu beeinflussen, sehr ernst nehmen werden.»Die betreffende Person habe mit dem Ausschuss gesprochen und auf Trumps Anruf nicht reagiert, sagte die Republikanerin Liz Cheney. Stattdessen habe die Person ihren Anwalt eingeschaltet, der den Ausschuss kontaktiert habe.

Der Ausschuss untersucht, wie es zum Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 kam und welche Rolle Trump dabei spielte. Trump hatte seine Anhänger damals aufgerufen, zum Capitol zu ziehen, wo seine Wahlniederlage gegen Joe Biden beglaubigt werden sollte. Eine wütende Menge drang in das Kongressgebäude ein. Fünf Menschen kamen zu Tode. Vier Polizisten, die damals dort im Einsatz waren, nahmen sich später das Leben.

Im Tweet soll Trump zu Gewalt aufgerufen haben. keystone-sda.ch

Tweet gelte als «Ruf zu den Waffen»

Bei einer öffentlichen Anhörung verwiesen die Abgeordneten am Dienstag unter anderem auf einen Tweet des abgewählten Präsidenten vom 19. Dezember 2020, in dem er zu einer Kundgebung am 6. Januar 2021 aufrief, bei der es «wild» zugehen werde.

Dieser Tweet «diente für viele der treuesten Anhänger von Präsident Trump als Aufruf zum Handeln, und in manchen Fällen als Ruf zu den Waffen», sagte die demokratische Abgeordnete Stephanie Murphy. Der Abgeordnete Jamie Raskin sagte, der Tweet habe Trumps Anhänger «elektrisiert und aufgerüttelt, besonders die gefährlichen Extremisten bei den Oath Keepers, den Proud Boys und anderen rassistischen und nationalistischen Gruppen, die einen Kampf gegen die Regierung suchten».

Dass Trump dann am 6. Januar in seiner Rede in Washington zum Marsch auf das Kapitol aufgerufen habe, sei keine spontane Entscheidung, sondern geplant gewesen, sagte Murphy. «Die Beweise bestätigen, dass das kein spontaner Aufruf zum Handeln war, sondern eine bewusste Strategie, für die sich der Präsident im Vorfeld entschieden hatte.»

