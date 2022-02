Eine Erfolgsgeschichte – Vivid hair setzt ganz auf Farbe Acht Jahre haben Patrick Schraner und Kristina Jazvic zusammen als Coiffeure in einem Basler Salon gearbeitet. 2018 haben sie sich selbstständig gemacht. Kürzlich sind sie in die Freie Strasse umgezogen. Dorothea Gängel

Kristina Jazvic und Patrick Schraner, Inhaber von Vivid hair. Foto: Nicole Pont

Acht Jahre sind genug. Da waren sich Patrick Schraner und seine ehemalige Auszubildende Kristina Jazvic einig und kündigten 2018 spontan ihr Arbeitsverhältnis bei einem grossen Basler Coiffeursalon. Danach ging alles schnell. Innerhalb von fünf Tagen organisierten sie das fehlende Startkapital, fanden eine Location am Aeschengraben und unterschrieben den Mietvertrag: Vivid hair war geboren. «No risk, no fun.» Diesem Motto sind sie bis heute treu geblieben.

Ohne grosse Investitionen ins Marketing war Vivid hair von Anfang an ausgebucht. Das Geheimnis hinter dem Erfolg ist die Spezialisierung auf Coloration. Nicht selten müssen die beiden zunächst einmal retten, was noch zu retten ist. «Häufig kommen Kunden das erste Mal zu uns, wenn sie eine Katastrophe auf dem Kopf haben», sagt Schraner, ausgebildeter Colorist. Die Coloration bezieht er aus Los Angeles, von einem jungen Unternehmen, das erst seit fünf Jahren auf dem Markt ist. «Die kennen die Trends, und in Amerika ist man der Zeit sowieso um Monate voraus», sagt Schraner.

In diesem Salon dreht sich alles um die Farbe. Foto: Nicole Pont

Zwei Wochen vor dem ersten Corona-Shutdown im März 2020 stellten sie ihre erste Angestellte ein. «Das war eine riesige Herausforderung, damit mussten wir erst einmal lernen umzugehen», sagt Schraner. Nach dem Ende des Lockdown erreichten die Kundenanmeldungen neue Rekordwerte. «Wir haben dann sechs Wochen durchgearbeitet», erinnert sich Jazvic, «zehn bis zwölf Stunden pro Tag.»

Schraner setzte neben dem Haarefärben auf ein zweites Standbein. Als Trainer bietet er Schulungen für Angestellte anderer Salons an. Mittlerweile kommen Coiffeure aus der ganzen Schweiz zu ihm, um die Kunst des professionellen Färbens zu erlernen. Seine Academy sei jedoch nicht nur Weiterbildungsinstitut, sondern auch Plattform für Networking. «Wir bieten Mehrtagesschulungen an mit wahlweise gemeinsamem Nachtessen und Übernachtung», sagt Schraner. So kommt es zum Austausch und auch zu einem für jede Branche elementaren Netzwerken.

Anfang des letzten Jahres erfuhr Schraner durch Zufall, dass in der Freien Strasse 51, im zweiten Obergeschoss, eine Fläche von knapp 430 m² frei würde. Da diese seit dem Wegzug von Kost Sport im Rohbau stand, konnte Schraner einen für diese Lage günstigen Mietzins aushandeln. «Als Patrick mir das erzählte, dachte ich, er sei wahnsinnig geworden», sagt Jazvic lachend. Am Aeschengraben hatten sie 130 m² zur Verfügung, und der Schritt schien ihr eine Nummer zu gross. Doch Schraner konnte sie überzeugen, der Mietvertrag wurde unterzeichnet, und es ging an den Umbau.

Warme Farben und extrabreite Sessel bei der Waschstation. Foto: Nicole Pont

Entstanden ist eine Wohlfühloase. Auf die Kunden warten warme Farben, unaufdringliches Design und viel Tageslicht. Extrabreite, automatisch verstellbare Sessel bieten Komfort beim Haarewaschen. «Es ist nicht nur das Handwerk, auch das Drumherum ist entscheidend», weiss Schraner, der knapp 700’000 Franken in den Umbau und die Ausstattung investiert hat. «Bei uns soll sich einfach jeder wohlfühlen», ergänzt Jazvic, die sich auf den Salonalltag konzentriert hat.

Heute beschäftigen die beiden zehn Mitarbeiter. Grosse Pläne haben sie derzeit nicht. «Wir sind jetzt erst einmal angekommen in der Freien Strasse», sagt Schraner. Mit einem Augenzwinkern ergänzt Jazvic: «Wir sind offen für alles, was kommt.» Eben, frei nach dem Motto: «No risk, no fun.»

